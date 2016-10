Youtube und GEMA: Einigung nach langem Rechtsstreit

Nach jahrelangem Rechtsstreit, den die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) zuletzt im Januar dieses Jahres vor dem Oberlandesgericht München verlor, haben sich die Gesellschaft und Youtube nun geeinigt.

Verlangt wurden in der jüngsten Verhandlung 1,6 Millionen Euro Schadensersatz, ein aus unserer Sicht erstaunlich geringer Wert. Hierbei wurden exemplarische Titel im Youtube-Repertoire herausgesucht und pro Aufruf 0,375 Euro in Rechnung gestellt.

Laut Angaben der GEMA ist der Rechtsstreit beigelegt. Youtube verpflichte sich freiwillig zu einer Abgabe, ohne jedoch den Anspruch rechtlich anzuerkennen. In den Worten der GEMA: "Weiterhin bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen YouTube und der GEMA

darüber, ob YouTube oder die Uploader für die Lizenzierung der genutzten Musikwerke

verantwortlich sind."

Videos, die bislang aufgrund von Urheberrechtsverletzungen mit der im Teaserbild bekannten Anzeige gesperrt waren, sollen ab heute verfügbar sein. Dies bezieht sich auch rückwirkend auf die vertragslose Zeit seit 2009. Von der Höhe der Vergütung ist bislang nichts bekannt, außer, dass sie abrufbasiert sei. Dr. Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA, kommentiert den Vertragsabschluss wie folgt:

Nach sieben Jahren zäher Verhandlungen markiert der Vertragsabschluss mit YouTube einen Meilenstein für die GEMA und ihre Mitglieder. Unserem Standpunkt, dass Urhebern auch im digitalen Zeitalter eine angemessene Vergütung zusteht, sind wir trotz aller Widerstände treu geblieben. Entscheidend ist, dass der jetzt erzielte Lizenzvertrag sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit abdeckt. Mit diesem Abschluss können wir unseren Mitgliedern die Tantiemen sichern.

Thomas Theune, GEMA-Verantwortlicher für die Verhandlungen mit der Google-Tochter, sagte im Interview mit der FAZ: "So werden sie [die Künstler] endlich am Erfolg, den Youtube mit ihren Musikwerken erwirtschaftet, beteiligt. Das ist auch ein Signal für andere Online-Plattformen."

In der Tat bleibt nun abzuwarten, wie sich dies auf andere Videoportale auswirkt, die bislang nicht Ziel der GEMA waren. Beispielsweise Twitch oder Dailymotion. GEMA-Justitiar Tobias Holzmüller ist dennoch unzufrieden, da nach aktueller Rechtslage die Uploader und nicht die veröffentlichende Plattform für eine Zahlung verantwortlich ist, was sich aus seiner Sicht noch ändern müsse. Der Vertrag umfasst außer der klassischen Youtube-Plattform auch den Subskriptions-basierenden Dienst Youtube Red, der in den Vereinigten Staaten von Amerika, Mexiko, Neuseeland und Australien bereits verfügbar ist.