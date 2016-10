Tomb Raider: Titel des nächsten Serienteils durchgesickert?

PC 360 XOne PS4

Mit dem 2013 veröffentlichten Reboot Tomb Raider (Testnote: 9.0) holten Crystal Dynamics und Square Enix die berühmte Archäologin Lara Croft nach langer Pause erfolgreich auf die Bildschirme der Spieler zurück. Im vergangenen Jahr bekam die Neuinterpretation der altbekannten Spielserie mit Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) einen würdigen Nachfolger für die Xbox One spendiert, der Anfang dieses Jahres zuerst für den PC und im letzten Monat in der leicht erweiterten Version als Rise of the Tomb Raider - 20-jähriges Jubiläum (Testnote: 9.0) auch für die PS4 erschien. Doch was kommt als Nächstes? Während der verantwortliche Publisher Square Enix bisher weder etwas ankündigte, noch irgendwelche Infos preisgab, könnte nun möglicherweise zumindest der Titel des neuen Lara-Abenteuers durchgesickert sein.

Der Reddit-Nutzer Tripleh280 hat einen Schnappschuss veröffentlicht, den er während seiner Zugfahrt zur Arbeit in Montreal aufgenommen hat. Auf dem Foto ist ein Laptop zu sehen, auf dem offenbar eine Office-Anwendung läuft. In dieser ist ein Bild geöffnet, das eine Art Menü- oder Website-Design zeigt und das Logo Shadow of the Tomb Raider in der rechten oberen Ecke enthält. Der Text ist zwar etwas verschwommen, allerdings soll ein Insider gegenüber Kotaku bestätigt haben, dass es sich tatsächlich um den echten Titel des Spiels handelt.

Doch was macht ein vermeintlicher Entwickler von Crystal Dynamics in Montreal, wenn die Büros des Studios sich doch eigentlich in San Francisco befinden? Laut Kotaku hat es einen einfachen Grund. So will man erfahren haben, dass der nächste Teil der Spielreihe nicht mehr von Crystal Dynamics, sondern von Eidos Montreal, dem Studio hinter Thief (Testnote: 7.0) und Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5) entwickelt wird. Die Kollegen von Game Informer haben versucht direkt bei Square Enix nachzuforschen, bekamen allerdings nur das Übliche „wir kommentieren keine Gerüchte“ zu hören. Vorerst müssen sich die Fans also in Geduld üben. Möglicherweise wird es bereits im kommenden Jahr erste Infos zum Nachfolger geben.