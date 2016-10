The World of Resident Evil 7: Zwei neue Clips zeigen Rätsel-Ansätze und Interaktion mit Objekten

PC XOne PS4

Nachdem Capcom mit „Mysterious Caller“, „Shotgun in the Box“, „Recorder“, „Stock Up“, „Survival“ und „Immortal“ bereits sechs Episoden seiner Videoserie „The World of Resident Evil 7“ (VR-Preview) auf YouTube veröffentlichte, folgen nun zwei neue Clips, die euch weitere Gameplay-Elemente aus dem kommenden Survival-Horror-Adventure zeigen.

In dem Video „Imagination“, das ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen könnt, stellen euch die Entwickler einen der Rätsel-Ansätze im Spiel vor, während das zweite Video „A Closer Look“ euch den aus bisherigen Ablegern bekannten Betrachtungsmodus zeigt. In diesem könnt ihr gefundene Objekte drehen, heranzoomen oder auch öffnen, um beispielsweise versteckte Botschaften oder Gegenstände zu finden, die euch im Spiel weiterbringen.

Das zweite Video haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Das fertige Spiel wird am 24. Januar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.