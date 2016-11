Black Mesa: Xen-Levels zum Half-Life-Remake kommen im Sommer 2017

PC

Mit Black Mesa (im User-Artikel) schufen die einstigen Hobby-Entwickler Crowbar Collective eine Neuauflage des ersten Teils von Half-Life (im GamersGlobal-Kultklassiker-Report), die nicht nur auf die aktuelle Source Engine als Grafikgerüst setzt, sondern auch mit vielen Detailverbesserungen punkten kann. Das ursprünglich kostenlose Projekt kam bei Valve so gut an, dass Black Mesa sogar als kostenpflichtige Version via Steam erschienen ist. Bislang blieb die Neufassung jedoch unvollendet: Die Levels der Alien-Welt Xen, die man im letzten Drittel des Ur-Half-Lifes besucht, fehlen momentan noch in der Umsetzung.

Via Steam haben sich die Entwickler von Black Mesa nun zu Wort gemeldet und einen groben Zeitplan für die Veröffentlichung der fehlenden Level bekannt gegeben. Aktuell rechnet das Team mit einem Release im Sommer 2017, genauere Angaben konnten die Entwickler zurzeit nicht machen. Sie begründeten die lange Wartezeit damit, dass das Team viel Arbeit in die Xen-Level gesteckt habe und es noch viel zu tun gäbe. Die Entwickler versprachen aber, dass die Spielwelt um ein Vielfaches größer als im Original-Half-Life werden soll. Technische Probleme beim Umstieg auf die neue Grafik-Engine hätten ebenfalls dazu geführt, dass sich die Veröffentlichung verschoben habe.