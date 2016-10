THQ Nordic erwirbt alle Marken aus dem Portfolio von NovaLogic

PC andere

Wie Reinhard Pollice, Business und Product Development Director des österreichischen Entwicklers und Publishers THQ Nordic (ehemals Nordic Games) heute bekannt gab, habe man sämtliche Franchises und Projekte von NovaLogic erworben. NovaLogic war vor allem für seine militärischen Simulationen, sowie Multiplayer-Shooter mit Militärthematik bekannt, die sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum richteten. Mit dem Erwerb des gesamten Portfolios des Unternehmens besitzt THQ Nordic nun unter anderem Marken, wie Delta Force, Comanche, Joint Operations, Armored Fist, F-22, F-16 und Tachyon - The Fringe. In einem Statement auf der offiziellen Homepage von THQ Nordic schreibt Pollice:

Wir sind sehr zufrieden mit den Neuzugängen in unserem Portfolio und freuen uns außerdem sehr darauf, einige dieser Franchises fortzusetzen. Wir sind allen Entwicklern gegenüber aufgeschlossen, die mit einem Konzept für einen potenziellen Nachfolger für eine der IPs an uns herantreten möchten.

Seitens des Besitzers, Gründers und Geschäftsführers von NovaLogic, John Garcia, heißt es:

Nach 30 Jahren, in denen wir fantastische Computer- und Videospiele programmiert und veröffentlicht haben, übergeben wir THQ Nordic mit Stolz die operative Kontrolle über unsere IPs. Als Individuen sind sie passionierte Spieler und als Firma haben sie die nötige Beweglichkeit und das Fachwissen, um unsere Industrie in Richtung eines dringend benötigten Resets vorwärts zu bringen. Wir freuen uns, dass sich die von uns geschaffenen Spieletitel in solch fähigen Händen befinden.

Man darf gespannt sein, was THQ Nordic mit seinem neuen Besitz in Zukunft anstellt. Ein neues Delta Force oder Armored Fist wären sicher interessant.