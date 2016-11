Noclip: Erste Doku zu Rocket League von Danny O'Dwyer erschienen [Upd.]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Rocket League ab 17,26 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 01.11.16:

Vor wenigen Stunden ist der zweite Teil der Dokumentation über die Entwicklung von Rocket League "The Story of Rocket League (Part 2) - How to Launch a Rocket" auf YouTube live-geschaltet worden. Danny O'Dwyer schließt damit sein erstes crowdfinanziertes Doku-Projekt ab, dankt den Backern, klagt über schlaflose Nächte und hat die baldige Ankündigung nächster Projekte in Aussicht gestellt.

News vom 31.10.16:

In unserer News (Danny O'Dwyer startet Dokumentationsreihe zu Videospielen) von Mitte September berichteten wir bereits über die frisch gestartete Crowdfunding-Kampagne des Ex-Gamespot-Moderators Danny O'Dwyer, dessen bislang veröffentlichten Computerspiele-Dokus aus Gamespot-Zeiten, darunter mehrteilige Geschichten zu der Entwicklung von The Witcher 3 - Wild Hunt, No Man's Sky, Overwatch oder der XCOM-Reihe, hohen Anklang in der Spielergemeinde fanden.

Der irische Spielejournalist bat vor anderthalb Monaten auf Patreon um Unterstützung für sein ambitioniertes Vorhaben, von nun an mit einem kleinen Team und seinem neu gegründeten noclip-Projekt, selbstständig und unabhängig, eigene hochwertige Video-Dokumentationen rund um das Thema Computerspiele zu verwirklichen. Außerdem wollte er mit seiner beliebten Meinungssendung The Point zu den Fans zurückkehren.

Mit über 3.200 Unterstützern, die O'Dwyer letztlich ein monatliches Einkommen über 19.000 US-Dollar sicherten, war die Kampagne zum Schluss ein voller Erfolg. Kurz darauf folgte bereits die Ankündigung der ersten crowdfinanzierten Videospiele-Dokumentation. Noclip entschied sich für Rocket League. Teil 1 der zweiteiligen Dokureihe trägt den Titel "The Story of Rocket League (Part 1) - How To Build a Rocket" und kann von euch gleich hier unter der News angesehen werden. Den zweiten Teil "The Story of Rocket League (Part 2) - How To Launch a Rocket" gibt es hier.

Danny O'Dwyer verspricht darüber hinaus seinen Patrons und allen Interessierten weitere spannende Themen aus der Welt der Computerspiele und bedankt sich für die finanzielle Unterstützung, die ihm endlich ermögliche, kompromisslos und ohne Bevormundung interessante Dokumentationen von hohem Anspruch und Qualität zu erschaffen, was letztlich immer schon sein Traum gewesen wäre.