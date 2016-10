Nintendo Switch hat laut Insider doppelt soviel RAM wie die WiiU

Die bekannte Nintendo-Insiderin und Bloggerin Emily Rogers hat auf ihrem Twitter-Account wieder mal ein paar vermeintliche Infobrocken zur kommenden neuen Konsole Nintendo Switch veröffentlicht. Wie sie in ihrer Nachricht schreibt, wird das Gerät mit doppelt soviel Arbeitsspeicher wie die WiiU ausgestattet sein:

Ok, Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für euch. Ich kann bestätigen, dass die Verkaufsversion der Switch 4 GB RAM haben wird. Diese werden also nicht nur in den Entwicklerkits geboten. Das ist doppelt soviel RAM wie die Nintendo WiiU.