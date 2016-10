Retrokompott: Folge 24 - PCs im Wandel der Zeit - 3. Teil

Mittlerweile ist die vierundzwanzigste Ausgabe des Retrokompotts erschienen. Mit 8 Stunden und 14 Minuten haben die beiden sympathischen Norddeutschenundzusammen mit Ihren Gästenundihren bisherigen Rekord eingestellt. Grund hierfür ist nicht nur das Schwerpunktthema "PCs im Wandel der Zeit", welches mit der jetzigen Ausgabe ihren Abschluss findet, sondern ebenfalls das umfangreiche Bonusmaterial. So sind zum Beispiel ein Interview mit dem C64 Programmierersowie ein Rundgang durch die Ausstellung "Game Masters", welche zurzeit im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg stattfindet, enthalten. Ein weiteres Highlight ist der Bericht von Patrick über das Konzert der Bandin London, die zusammen mitlive Stücke aus derComputerspielreihe gespielt haben.

Als Schwerpunktthema wird zum letzten Mal die Entwicklung des PCs von 1995 bis 2000 besprochen. Vorgestellt werden insbesondere die damaligen Prozessoren: Intels Pentium 2, 3 und Pro, sowie K5, K6 und Athlon aus dem Hause AMD. Auch die damaligen Grafikkarten kommen nicht zu kurz, da Grafikkarten wie die 3DFX Voodoo und NVidias Geforce 256 den Durchbruch für die 3D-Grafik auf dem PC bedeuteten. Ebenso erblickten viele Spiele, die bis heute zu den Klassikern gehören, damals das Licht der Welt. Erwähnt werden unter anderem Quake, Tomb Raider, GTA, Diablo, Age of Empires, Dungeon Keeper, Half-Life, Starcraft, Baldurs Gate, System Shock 2, Jagged Alliance und Alpha Centauri.

Wie in jeder Sendung wurden auch diesmal alte Computerspiele angespielt, unter anderem Thrust und Red Storm Rising für den C64 und Bunny Bricks für den Amiga. Schließlich enthält der Podcast erneut ein Bonustrack, in dem Selmar von den Pretty Old Pixel das Spiel Nuclear War auf den PC vorstellt. Die nächste Sendung ist für den 11.11.2016 um 22:00 Uhr geplant.