Die 3 Vogonen: "Tokio-Experte" Jörg Langer zu Gast im 6-Stunden-Podcast

Die 3 Vogenen sind ein seit 2008 laufender Podcast, der sich im weiteren Sinne ums Computerspiele-Hobby dreht. Bereits zum zweiten Mal hatte Jörg Langer die Ehre, in der Rubrik "Deep Thought" vertreten zu sein, mit seiner Video-Reportage Jörg Langer in Tokio im Gepäck. Daraus wurde dann ein 1 Stunde 11 Minuten langer Reisebericht mit Jörgs Erkenntnissen zu Tokio und Japan im allgemeinen, der für Japanophile sicherlich interessant zu hören ist. Hier geht's zum aktuellen 3-Vogonen-Podcast.

Dieser kommt auf eine Gesamtlänge von 6 Stunden, enthält also auch noch viele andere Themen, unter anderem geht es um die Spiel 2016 in Essen, den pangalaktischen Zocktrip, das Computerspielemuseum in Berlin und einiges mehr. Die genaue Tracklist sowie diverse Links zu den vorgestellten Themen findet ihr bei den 3 Vogenen (Jörgs Part beginn bei 0:45:48 Minuten).