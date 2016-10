Star Wars - The Old Republic: Neues Spielelement vorgestellt

PC

Mit der kommenden Erweiterung Knights of the Eternal Throne für Star Wars - The Old Republic wird es ein neues Spielelement mit dem Namen Aufstände geben. Dieses ist für vier Spieler ausgelegt und soll, im Gegensatz zu den anderen Aktivitäten wie Flashpoints oder Operationen, schnelle und actiongeladene Kampfabenteuer bieten. Dazu müsst ihr euch durch viele Feinde gleichzeitig kämpfen und trefft dabei auf immer stärker werdende Gegnerwellen.

Verfügbar ist der neue Modus, sobald ihr die maximale Stufe erreicht habt, über die neue Galaktisches-Kommando-Oberfläche von überall im Spiel aus. Zur Unterstützung wird es spezielle Powerups geben, die in der Umgebung der besagten Aufstände zu finden sein werden. Diese sind zum Beispiel der Furien-Raketenwerfer oder ein Thermalverwüster, den stärksten und gefürchtetsten Sprengstoff in der Galaxis. Je nach gewählter Schwierigkeitsstufe winken dem Spieler unterschiedliche Belohnungen nach erfolgter Niederschlagung eines Aufstandes.

Die Erweiterung ist für alle Abonnenten kostenlos spielbar und wird am 2. Dezember erscheinen. Spieler, die vom 25. Oktober bis zum 27. November durchgehend Premium-Spieler (mit Abonnenten-Status) sind, erhalten zudem eine neue Begleiterin, einen Aufklärungsläufer sowie drei Tage früheren Zugang.