Nintendo Switch: Produktionsmenge soll verdoppelt werden

Switch

Ursprünglich hatte Nintendo vor, im kommenden Geschäftsjahr, das im April beginnt, 8 Millionen Switch-Konsolen zu produzieren. Nun aber soll sich der Konzern dazu entschieden haben, diese Menge auf 16 Millionen zu verdoppeln. Das zumindest berichtet das Wall Street Journal mit Verweis auf anonyme Quellen. Die Produktionsgeschwindigkeit soll damit auf demselben Niveau der Wii liegen.

Als Grund für die Planänderung nennt die Quelle schlichtweg die hohe Nachfrage nach der Hybridkonsole. Ersten Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Super Data zufolge wurden bisher bereits 1,5 Millionen Einheiten der Hardware an den Mann oder die Frau gebracht (siehe auch Switch: Weltweit bisher 1,5 Mio. Konsolen verkauft). Inwiefern die Zahlen der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir aller Voraussicht nach am 27. April. An diesem Tag veröffentlicht Nintendo sein Jahresendergebnis 2016, in das auch noch der März und damit der Start der Switch hineinfällt.