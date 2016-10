The Little Acre: Das handgezeichnete Adventure erscheint im November // Neuer Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Der irische Entwickler Pewter Game Studios hat den Release-Termin für sein kommendes Spiel The Little Acre bekanntgegeben. Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure wird demnach ab dem 22. November 2016 zum Preis von 12,99 Euro für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. In einem Beitrag auf dem offiziellen Playstation Blog hat der Creative-Director Ben Clavin ein wenig über die Entstehung des einzigartigen Stils des Titels geplaudert. Wie er verriet, hat sich das Team dabei von den Werken des US-Filmemachers Don Bluth, wie Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel und Feivel, der Mauswanderer inspirieren lassen.

Die Geschichte des Spiels ist im Irland der 1950er Jahre angesiedelt und dreht sich um eine kleine Familie, die aus dem arbeitssuchenden Ingenieur Aidan und seiner Tochter Lily besteht, deren aktuelles Lebensziel es ist, eine schwertkämpfende Feen-Ritterin zu werden. Die Dinge in The Little Acre sind allerdings nicht ganz so, wie sie zu sein scheinen und als Aidan plötzlich eines Morgens verschwindet, macht sich die kleine Lily auf die Suche nach ihrem Vater. Schon bald landen beide in einer mysteriösen Welt, die mit ihrer eigenen verbunden ist ...

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung haben die Macher auf YouTube einen neuen Trailer online gestellt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt. Mehr über das Spiel könnt ihr im Originalbeitrag erfahren. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.