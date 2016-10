Humble Day of the Devs 2016 Bundle erhältlich, mit Grim Fandango, Oxenfree, Day of the Tentacle und mehr

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Im Humble Store wurde das Day of the Devs 2016 Bundle gestartet, das vor allem für die Adventure-Fans interessant sein dürfte. Unter anderem könnt ihr hier Genrevertreter, wie Broken Age (Testnote: 7.0), Oxenfree (Testnote: 8.0), oder die Remastered-Versionen von Grim Fandango (Testnote: 8.5) und Day of the Tentacle (Testnote: 9.5) erwerben. Den Betrag bestimmt ihr wie gewohnt selbst und auch, wie dieser zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufgeteilt wird. Jeder Titel steht euch nach dem Kauf als Steam-Version und als DRM-freier Download zur Verfügung. Hier die Spiele im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,91 Cent):

Broken Age + Soundtrack

+ Soundtrack Lumino City

Titan Souls

Für mehr als den aktuellen Durchschnittsbetrag von 4,25 US-Dollar (3,87 Euro):

Massive Chalice + Soundtrack

+ Soundtrack Grim Fandango: Remastered + Soundtrack

+ Soundtrack Oxenfree

Ab 9,00 US-Dollar (8,19 Euro):

Day of the Tentacle: Remastered

Day of the Devs VIP-Ticket

Das VIP-Ticket dürfte für die meisten in Deutschland lebenden Spieler wohl eher weniger interessant sein. Es sei denn ihr seid am Samstag, den 5. November in San Francisco und habt Zeit dort einem Gaming-Event beizuwohnen (weitere Infos dazu unter dem Quellenlink).