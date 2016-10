IRDC Europe 2016: Die internationale Roguelike-Entwicklerkonferenz

Die International Roguelike Developers Conference (IRDC) ist eine langjährige Konferenzreihe, die sich seit 2008 der Entwicklung von Roguelikes verschrieben hat. Historische Spiele wie das namensgebende Rogue, aber auch Ancient Domains of Mystery, Nethack oder Angband werden noch immer aktiv entwickelt und gespielt und meist kostenfrei beziehungsweise als Open-Source der Welt angeboten. Moderne Roguelikes wie zum Beispiel DoomRL, The Binding of Isaac oder Dwarf Fortress haben inzwischen auch ein jüngeres Publikum begeistert und bringen frischen Wind in das 36 Jahre alte Genre. Inzwischen haben aber auch Spiele anderer Genres zwei wesentliche Kernkomponenten von Roguelikes übernommen: zufallsgenerierter Inhalt und Permadeath – der endgültige Tod, der zu einem Neustart zwingt. Die jährliche IRDC dient allen Entwicklern von Roguelikes als sozialer Austauschpunkt und sorgt auch für Geselligkeit, da die Konferenz von allen interessierten Personen kostenfrei besuchbar ist.

Die bisherigen Konferenzorte Berlin, Genf, Visby, London und Poznan waren jedoch eindeutig europalastig, was die potenzielle Teilnahme der unzähligen Roguelike-Entwickler auf dem amerikanischen Kontinent einschränkte, nicht zuletzt da viele Entwickler aus dem Indie-Bereich kommen und sich die Kosten einer Europareise nicht leisten konnten. Im letzten Jahr wurde daher die Idee geboren, die IRDC in eine US- und Europa-Version aufzuteilen (Atlanta bzw. Nottingham), um auch amerikanischen Entwicklern eine leistbare Plattform zu bieten. Nach dem Erfolg der IRDC USA 2016 in New York im Juni steht nun die Europa-Ausgabe am 26.-27. November in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, vor der Tür.

Als besonderes Highlight sind jetzt schon drei hochkarätige Sprecher bestätigt: Darren Grey, der Host des Roguelike Radio Podcasts, Nicolas Casalini, der Entwickler von ToME und zuletzt Tales of Maj'Eyal, sowie Julian Gollop, der Entwickler hinter X-COM, Chaos und Chaos Reborn, der sein neues Spiel Phoenix Point präsentieren wird. Wie immer werden aber auch viele andere Teilnehmer Vorträge halten mit besonderem Fokus auf ungeplante Spontanvorträge, die sich aus den Diskussionen ergeben.