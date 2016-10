Titanfall 2: EA-Aktie von Cowen Group herabgestuft - Analysten rechnen mit enttäuschenden Verkaufszahlen

PC XOne PS4

Analysten der Cowen Group (Finanz- und Investmentberatung) haben die Aktie des Entwicklers und Publishers Electronic Arts von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft, worauf der Kurs um drei Prozent einbrach. Grund für diesen Schritt ist der am vergangenen Freitag (28.10.2016) veröffentlichte Ego-Shooter Titanfall 2 (im Test), dessen Verkaufsaussichten „schwächer als erwartet“ eingeschätzt werden. Ging man zuvor noch von etwa neun Millionen verkaufter Einheiten aus, wurde die Prognose inzwischen auf etwa fünf bis sechs Millionen korrigiert. Cowen-Analyst Doug Creutz spricht von einer „ziemlichen Enttäuschung“.

Laut Creutz sei nicht die Qualität des Spiels für diese Herabstufung verantwortlich, sondern der Zeitpunkt, an dem Electronic Arts den Titel auf den Markt brachte. Dieser liegt genau zwischen dem Launch des hauseigenen Battlefield 1 (im Test) und Respawn Entertainments Call of Duty - Infinite Warfare (Preview). Creutz geht davon aus, dass EA glaubte, mit der Veröffentlichung von zwei Shooter-Spielen zeitnahe zu einem Call-of-Duty-Release dem Konkurrenten einen Dämpfer verpassen zu können, stattdessen habe man sich damit selbst ins Bein geschossen.

Gleichzeitig wurde auch die Verkaufszahlenprognose von Battlefield 1 korrigiert. Hier schätzt die Cowen Group allerdings, dass sich der Titel noch besser, als erwartet verkaufen wird. Nun geht man von 16,5, statt 14 Millionen verkaufter Exemplare aus. Dass die Anteile des Unternehmens trotzdem herabgestuft wurden, erklärte Creutz mit der Erwartung, dass die enttäuschenden Verkäufe von Titanfall 2 die bessere Verkaufsleistung von Battlefield 1 neutralisieren werden.

Electronic Arts macht sich um die Verkäufe von Titanfall 2 offenbar keine so großen Sorgen. So merkte der Producer Drew McCoy kürzlich in einem Interview an, dass der Termin keine Rolle spiele, so lange man von seinem Produkt überzeugt sei. Und so lange das der Fall sei, werde sich auch das nötige Publikum dafür finden. „Es spielt wirklich keine Rolle wann es erscheint, ein gutes Spiel wird man bemerken“, so der Macher. EA selbst geht davon aus, dass Titanfall 2 sich rund zehn Millionen Mal verkaufen wird. Die Zukunft wird zeigen, wer am Ende Recht behält.