Little Nightmares: Browser-Demo des Grusel-Plattformers verfügbar

Auf der gamescom 2016 präsentierte der schwedische Entwickler Tarsier Studios sein neues Projekt Little Nightmares (im Angespielt-Bericht), das durch seine düstere Atmosphäre und seinen ungewöhnlichen Look überzeugen konnte. In der vorgestellten Demo schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Six und helft dem Kind dabei, unentdeckt durch eine Küche zu entkommen. Dabei dürft ihr euch nicht von dem gruseligen Koch erwischen lassen, der euch sonst zu einem schmackhaften Gericht verarbeitet.

Falls ihr euch nach dem Trailer zu Little Nightmares selbst einen Eindruck des Puzzle-Plattformers verschaffen wollt, könnt ihr die gamescom-Demo ab sofort via Browser ausprobieren. Die Tarsier Studios haben eine spezielle Homepage eingerichtet, auf der ihr den Titel probespielen könnt. Außerdem bieten euch die Entwickler einen kostenlosen DLC für das fertige Spiel an, sofern ihr euch auf der Seite registriert. Ihr könnt die Demo jedoch auch ohne Anmeldung antesten. Im Gegensatz zur finalen Version steuert ihr Six in der Browser-Demo allerdings nicht via Gamepad oder Tastatur sondern per Maus. Den Link zur "Kitchen Escape"-Demo zu Little Nightmares findet ihr in den Quellen. Nach aktuellem Stand soll das Spiel im zweiten Quartal 2017 erscheinen.