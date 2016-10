Capcom nennt Verkaufszahlprognosen für Resident Evil 7, Dead Rising 4 und Monster Hunter XX

PC XOne PS4

Resident Evil 7 ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der japanische Entwickler und Publisher Capcom hat in seinem jüngsten Geschäftsbericht die Verkaufszahlprognosen für die drei kommenden Titel Resident Evil 7 (Preview), Dead Rising 4 (Preview) und Monster Hunter XX angegeben. Wie das Unternehmen erklärt, erwartet man, dass der siebte Teil der beliebten Survival-Horror-Spielreihe bis zum Ende des laufenden Fiskaljahres (31. März 2017) rund vier Millionen Mal über die weltweiten Ladentheken geht. Für die beiden anderen Titel sagt man im gleichen Zeitraum jeweils zwei Millionen verkaufte Exemplare voraus. Damit sind sowohl Digital-, als auch Retail-Verkäufe zusammen gemeint.

Die Veröffentlichung von Dead Rising 4 für PC und die Xbox One ist in Nordamerika und Europa für den 6. Dezember dieses Jahres geplant (in Japan und anderen asiatischen Regionen ist es der 8. Dezember). Die PS4-Version könnte später ebenfalls noch nachgereicht werden (mehr dazu in unserer News: Dead Rising 4: XOne- und Win10-Exklusivität zeitlich begrenzt // Steam- und PS4-Version doch möglich?). Resident Evil 7 wird in Europa und Nordamerika am 24. Januar 2017 und auf dem asiatischen Markt am 26. Januar für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Das 3DS-Action-Rollenspiel Monster Hunter XX ist bisher nur für Japan bestätigt und wird dort ab dem 18. März 2017 erhältlich sein.

In dem Bericht verrät Capcom auch, dass die kostenlose PS4-Demo zu Resident Evil 7 bis zum 15. Oktober 2016 rund vier Millionen Mal heruntergeladen wurde. Im September waren es noch drei Millionen. Die Demo war ursprünglich nur für die PS-Plus-Mitglieder zugänglich und kann mittlerweile von allen Besitzern der Sony-Konsole ausprobiert werden.