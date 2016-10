Transport Fever auf GOG.com gelistet [Update]

PC Linux MacOS

Update vom 31.10.2016:

Seit dem heutigen Montag, 31.10.2016, ist auch auf der Plattform GOG.com der Treuerabatt in Höhe von 15 Prozent wirksam. Besitzer von Train Fever bezahlen deshalb – bis zum Release am 8.11.2016 – für Transport Fever dort nun auch nur 23,99 Euro und somit 25 Prozent weniger. Da sich die Entwickler auch hier noch nicht weiter dazu geäußert haben, bleibt abzuwarten, ob diese 15 Prozent Treuerabatt auch nach dem Erscheinungsdatum für die treuen Fans bestehen bleibt. Laut der offiziellen FAQ-Seite zum Spiel "[...] bekommen Kunden, die Train Fever auf Steam gekauft haben, einen Preisnachlass auf Transport Fever zum Release. Details über diesen Preisnachlass sind aktuell noch nicht festgelegt." Diese Aussage ist allerdings schon aus dem April diesen Jahres und mit dem gewährten Rabatt auf GOG.com auch nicht mehr aktuell. In der unten aktualisierten Aufstellung haben wir die 15 Prozent nach Release trotzdem vorerst drin behalten. Vielleicht äußert sich Urban Games in den nächsten Tagen noch einmal offiziell dazu.

Ursprüngliche News vom 29.10.2016:

Seit dem 12.10.2016 steht das Erscheinungsdatum für Transport Fever fest. Gleichzeitig gab Urban Games auch bekannt, wie genau die – schon seit Ende April – versprochenen Rabatte für Besitzer des Vorgängers, Train Fever, aussehen werden. Zumindest für den Verkauf über die Plattform Steam. Dort erhalten alle Vorbesteller einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Befindet sich Train Fever in der Steam-Bibliothek, erhöht sich dieser auf 25 Prozent. Was mit dem sogenannten Treuerabatt von 15 Prozent passiert ist nicht genau erwähnt worden, sollte aber auch nach dem Release noch zur Verfügung stehen.

Zu den Konditionen beim Erwerb der Wirtschaftssimulation über GOG.com hatte der Entwickler vor gut zwei Wochen noch nichts gesagt. Diese Informationen sollten noch folgen, was bisher aber nicht passiert ist. Allerdings ist seit dem gestrigen Freitag Transport Fever auf GOG.com gelistet. Laut der entsprechenden News beim Händler gibt es dort einen Rabatt über 10 Prozent auf Vorbestellungen, der bis 8.11.2016 (13:59 Uhr MEZ) greift. Die 25 Prozent – wie bei Steam – werden bisher, wenn man als Besitzer des Vorgängers Transport Fever in den Einkaufswagen legt, nicht abgezogen. Bleibt abzuwarten, ob Urban Games hier noch nachbessert und den Treuerabatt von 15 Prozent auch gewährt. Sollte dieser aber nur Steam-Nutzern vorbehalten bleiben, gäbe es zumindest noch den positiven Aspekt, dass die GOG-Version DRM-frei wäre.

Preisgestaltung (Stand: 31.10.2016) Steam GOG.com Normalpreis 31,99 Euro 31,99 Euro bis 8.11.2016 (Vorbesteller) Neukunden -10 Prozent 28,79 Euro -10 Prozent 28,79 Euro Train Fever-Besitzer -25 Prozent 23,99 Euro -25 Prozent 23,99 Euro nach 8.11.2016 Neukunden 31,99 Euro 31,99 Euro Train Fever-Besitzer -15 Prozent* 27,19 Euro* -15 Prozent* 27,19 Euro*

*angenommener weiter bestehender "Treuerabatt"