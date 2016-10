Minecraft bald auch via Apple TV verfügbar

andere

Apple-CEO Tim Cook hat auf der kürzlich veranstalteten Keynote hello again angekündigt, dass das Sandbox-Spiel Minecraft (als Video in der "Stunde der Kritiker") demnächst auch für Apple TV erscheinen soll. Die tvOS-Version soll gegen Ende des Jahres 2016 für alle Set-Top-Boxen der 4. Generation verfügbar sein und basiert auf der Pocket Edition von Minecraft, sodass ihr auch mit Besitzern der iOS-Fassung zusammen spielen könnt. Inhaltlich befindet sich die Mobile-Version aktuell auf dem Stand von Minecraft 1.8 (PC), dem "Bountiful Update".