GG-intern: Die Weihnachtsfeier

Am Freitag, 9.12., öffnet GamersGlobal seine Tore für die erste gemeinsame Weihnachtsfeier von Userschaft und Redaktion.

Nachdem der User-Treff auf der Gamescom dieses Jahr nichts geworden ist und auch ein angedachtes Grill-Ereignis im Spätsommer nicht in unseren engen Terminplan gepasst hat, machen wir jetzt endlich ernst: Ihr seid alle* herzlich eingeladen, am Freitag, den 9.12.2016, ab 16:00 Uhr zur Weihnachtsfeier in die Redaktion zu kommen.

Es werden neben dem internen GamersGlobal-Team vermutlich auch einige Autoren zugegen sein – eine gute Gelegenheit also, um diesem Florian Pfeffer endlich mal seine hündische Lego-Liebe um die Ohren zu schlagen oder vielleicht auch Karsten Scholz dafür zu rügen, dass er Dragon Age Inquisition viel zu tief bewertet hat. Nur das Wort "Teewagen" ist verboten und führt bei Benutzung zum sofortigen Ausschluss von der Feier, selbst wenn es draußen schneit!

Gewisse, hier aus Anonymitätgründen ungenannte User, die eh noch einen Besuch bei uns gut haben (an dieser Stelle grüßen wir übrigens, einfach so, ChrisL, Maverick und Kriesing!), können den Anlass gerne nutzen, um zwei Besuche mit einer Fliege zu schlagen. Sie sind uns schon am Freitagmorgen willkommen oder können alternativ auch am Donnerstag reinschauen.

Gefeiert wird, bis der Chefredakteur von seiner Frau heimkommandiert wird. Ein Programm gibt es nicht, wir machen auch keine Wichtelspiele oder ähnliches. Rechnet aber sicherheitshalber damit, fotografiert zu werden und euch einige Tage später, Weihnachtslieder grölend, in einem GamersGlobal-Video wiederzufinden!

Anmeldung

Schickt eure Anmeldung bitte ab sofort und bis spätestens 30.11. als E-Mail mit eurem User- und Echtwelt-Namen mit Stichwort "Weihnachts-Feier" an redaktion [klammeraffe] gamersglobal [kleine Pixelansammlung] de.

Für das leibliche Wohl nebst Getränken wird von uns gesorgt. Eintritt verlangen wir nicht, freuen uns aber vor Ort über eine Unkostenbeteiligung nach Ermessen jedes Teilnehmers.

_______________________________________________________

* Da unsere Räumlichkeiten begrenzt sind, haben wir eine geheime, maximale Teilnehmerzahl. Auch wenn wir nicht denken, dass diese überschritten wird, würden wir euch zur baldigen Anmeldung raten. Im Zweifel entscheiden wir nach dem offiziellen Status des Users (Premium Plus schlägt Premium schlägt Registriert schlägt Anonym). Wartet bitte vor etwaigen Zug/Flug/Hotel-Buchungen unsere Antwort ab, die wir euch zeitnah schicken.