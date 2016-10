Nobunaga's Ambition: Strategie-Reihe für Nintendo-Switch bestätigt

PC PS4

Kurz vor dem heutigen Start vom Stand-Alone-Addon Nobunaga's Ambition - Sphere of Influence: Ascension hat Kou Shibusawa, Produzent der Strategiereihe von Koei Tecmo, in einem Livestream bestätigt, dass die Reihe auch für Nintendos Switch umgesetzt wird. Weitere Details dazu nannte Shibusawa allerdings nicht. Ob also womöglich im März einfach eine Umsetzung von Ascension für Nintendo Switch geben wird oder der Producer womöglich bloß eine parallele Veröffentlichung des nächsten Serienteils für die Hybridkonsole in Aussicht stellt, ist nicht bekannt.

Die Spielereihe ist aktuell ausschließlich auf PC und PlayStation 4 beheimatet. Frühere Serienteile wurden jedoch auch für Konsolen anderer Hersteller, darunter auch Nintendo, umgesetzt.