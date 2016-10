Bethesda Softworks gab diese Woche bekannt, bei Dishonored 2 und allen weiteren Spielen so zu verfahren, wie es bereits bei Doom der Fall war; Pressemuster werden nur noch unmittelbar vor der Veröffentlichung ihrer Spiele (statt in früheren Jahren üblich mehrere Tage vorab) an Magazine verschickt. Folge dieser Entscheidung: Testberichte können erst nach dem Release erscheinen. Um diesen nicht ganz unumstrittenen Schritt geht es heute in den Lesetipps. Weitere Themen sind eine Ausstellung zum Thema Computerspiele in Hamburg und filmische Anleihen in Virginia (GamersGlobal-Test zu Virginia).

"Wir sind keine Daddel-Halle"

Handelsblatt.com am 26. Oktober, Christoph Kapalschinski

Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg öffnet nächstes Jahr eine Ausstellung zum Thema Computerspiele. Im Interview mit dem Handelsblatt spricht Kurator Dennis Conrad über den wirtschaftlichen und den kulturellen Rang von Computerspielen, den er an folgendem Beispiel erläutert: "John Oliver hat in seiner gesellschaftskritischen Sendung „Last Week Tonight“ Donald Trump als den „Donkey Kong“ für die Feministin Hillary Clinton beschrieben. Das funktioniert nur, weil die Zuschauer wissen, dass „Donkey Kong“ die Figur ist, die im Spiel den Helden davon abhält, die Frau zu retten. "

"Durch die Leinwand"

Paidia.de am 27. Oktober, Johanna Lindner

505 Games' Ego-Adventure Virginia bedient sich bei der Inszenierung stark bei Akte X oder den Filmen von David Lynch. Johanna Lindner beschreibt auf Paidia.de, wie genau filmische Stilelemente im Spiel zur Geltung kommen: "Es ist fast so, als wäre man, wie in Vorabend­kinderserien oder in der Unendlichen Geschichte, in einen Film oder eben in ein anderes eindeutig gemachtes und nicht „echtes“ Werk, gefallen, der jetzt nach dessen eigenen Regeln erkundbar ist. Man wird zu Alice, die durch den Kaninchenbau in eine Welt gefallen ist, die sie nur zu einem kleinen Teil beeinflussen kann. "

"Die Schattenseiten des Gaming-Hypes: Geknebelte Presse, gekaufte Youtuber, getäuschte Konsumenten"

Derstandard.at am 28. Oktober, Rainer Sigl

In Bethesdas Entscheidung, Spielemagazine künftig nicht mehr vorab mit Pressemustern zu versorgen, sieht Rainer Sigl den Versuch, kritische Tests, die den Hype und die Vorbestellungen zu einem Spiel beeinträchtigen könnten, zu beeinträchtigen: "Bis die Fachpresse ihr Urteil über die großen Neuerscheinungen abgegeben hat, so das Kalkül, ist der Fehlkauf in vielen Fällen schon abgewickelt – und eine Rückgabe ist aus den bekannten Gründen meist schlicht nicht möglich. Der ausgestreckte Mittelfinger richtet sich somit eigentlich nicht an die Presse, sondern ans eigene Publikum."

"Bethesda's anti-consumer review policy comes as no surprise"

Eurogamer.net am 26. Oktober, Martin Robinson (Englisch)

Martin Robinson von der englischen Seite Eurogamer.net hält die Einstellung der Vorab-Bemusterung durch Bethesda für wenig überraschend, denn aus Firmensicht spreche wenig dafür, Kritikern vor der Veröffentlichung mit ihren Spielen zu versorgen: "In einer Zeit, in der Vorbestellungen wichtiger dennje geworden sind [...], scheint sich nach und nach ein Ungleichgewicht der Macht zwischen Publishern und Spielern einzustellen, um das sich lieber früh als spät jemand kümmern sollte. Die offensichtliche Antwort ist: nicht vorbestellen."

Im heutigen Video: Wenn Stranger Things und die Peanuts aufeinander treffen.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.