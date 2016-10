Titanfall 2: Kein Season-Pass // Alle DLCs kostenlos

PC XOne PS4

Schon als Respawn Entertainment zum ersten Mal bestätigte, an Titanfall 2 zu arbeiten, sagte Studiochef Vince Zampella, dass es vermutlich besser für die Community wäre, wenn alle Spieler neue Maps kostenlos bekommen würden (Titanfall 2 für PC, PS4 und Xbox One bestätigt). Was sich damals bereits abzeichnete, hat der Entwickler heute auf der Homepage des Spiels bestätigt: Titanfall 2 wird ohne Season-Pass ausgeliefert und alle neuen Karten und Spielmodi sowie Waffen und weitere DLCs sind gratis.

Der Nachfolger von Respawn-Entertainments Mech-Shooter wird morgen in den Handel kommen und ist anders als sein Vorgänger ein Multiplattform-Titel. Zudem wird Titanfall 2 eine Kampagne bieten – ob die sich lohnt, werdet ihr zeitnah im GamersGlobal-Test nachlesen können. Zudem ist im Rahmen der SdK-Offensive eine Stunde der Kritiker zum Spiel geplant.