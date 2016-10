Seltsame Crowdfunding-Kampagne: Gamer-Deodorant bringt Charisma +5

Manch ein GamersGlobal-Nutzer mag sich noch an die gamescom 2011 erinnern. Über die Kölner Spielemesse hatte es damals bei einem deutschen TV-Sender einen Bericht gegeben, wo seltsame Pauschalurteile über die Körperhygiene von Gamern gefällt wurden. Natürlich hatte sich der Sender im Nachhinein dafür entschuldigt. Nun bietet sich Interessierten auf Kickstarter eine außergewöhnliche Möglichkeit, ihr Geld zu investieren. Nämlich in ein Gamer-Deodorant, das nicht nur für wohlig frischen Duft sorgen soll, sondern bei dem der Name Programm ist.

Der Gamerduft soll nämlich auf den Namen "Plus Five" hören und beim Auftragen das Charisma des Nutzers um fünf steigern. Ob das wohl wirklich funktioniert? Wir sind uns da nicht so ganz sicher – aber das gilt auch für das Erreichen des Finanzierungsziel der Kampagne, die bei 25.000 US-Dollar liegt. Aber mal sehen: 28 Tage bleiben dem Projekt ja noch Zeit, um genügend Unterstützer zu finden. Das erste Stretchgoal können wir übrigens bereits erahnen: "Plus Five Limited Edition: Intelligence +5" – könnte aber auch um Stärke oder Ausdauer gehen.