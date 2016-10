Uwe Boll kündigt (erneut) Rückzug aus Filmgeschäft an

Ob Uwe Boll diesmal wohl ernstmacht mit seinem Rückzug aus dem Filmgeschäft? Ist es noch gar nicht so lange her, Anfang August dieses Jahres, als er diesen Schritt zum letzten Mal ankündigte. Die Begründung für den deutschen Filmregisseur, der Spiele-Verfilmungen wie Dungeon Siege, Far Cry oder Postal verantwortet hat, ist indes dieselbe geblieben: Das Geschäft für Independent-Filmemacher wie ihn sei tot respektive nicht mehr gewinnbringend.

Aber egal, ob Boll nun wirklich aufhören sollte, Filme zu produzieren oder wenigstens solche zu Spielen: Gute Filmumsetzungen zu Games-Vorlagen werden auch ohne ihn in Zukunft die Ausnahme bleiben. Oder war der Warcraft-Film für euch ein Beispiel für eine gute Videospiel-Verfilmung?