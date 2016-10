Guinness World Records Gamer's Edition 2017 erschienen

Seit mittlerweile zehn Jahren beschäftigen sich Guinness World Records in einer speziellen Buch-Ausgabe mit den Weltrekorden rund um die Spielebranche. In der im letzten Monat erschienenen Guinness World Records Gamer's Edition 2017 werden euch auf insgesamt 216 Seiten, die komplett farbig illlustriert und mit vielen Screenshots und Fotos der darin präsentierten Spielen daherkommen, die neuesten Fakten, Hintergrundinformationen, Trivias und natürlich auch Weltrekorde zu den beliebtesten Spieleserien (zum Beispiel Assassin's Creed, Call of Duty oder auch Dark Souls) präsentiert. Die aktuelle Ausgabe enthält anlässlich des zehnjährigen Jubiläums zudem ein Star Wars-Special, das sich mit den Rekorden der erschienenen Spiele aus dem Franchise beschäftigt.

In der offiziellen Guinness-World-Videoreihe "Meet the Record Breakers", deren aktuelle Folge unter der News zum Abruf bereitsteht, kommt mit Benjamin Gwin einer der neuen Weltrekordinhaber zur Sprache, der mit einem Eintrag in der diesjährigen Ausgabe gewürdigt wurde. Er überzeugte die Jury mit seiner Leistung in Dark Souls, einem der schwersten RPGs der letzten Zeit, dass er mit insgesamt neun verschiedenenen Eingabegeräten durchspielte, darunter ein Drumkit, ein Gitarren-Controller oder Bongo-Trommeln.

Die Guinness World Records Gamer's Edition 2017 ist auf Amazon sowohl in englischer Sprache als auch in deutscher Sprache erhältlich.