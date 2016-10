Nintendo Switch: Termin für die echte Präsentation ist der 13.1.2017 [Upd.]

andere

Update 10:00 Uhr: In der deutschen Pressemitteilung zum selben Event ist vom 13.1.2017 die Rede. Aufgrund der Zeitverschiebung (die japanische Zeit liegt 7 Stunden vor der mitteleuropäischen und 13 Stunden vor Ostküstenzeit) kam es wohl zum "12. Januar" im erwähnten Tweet: Wäre die Präsentation beispielsweise um 12:00 Uhr Ortszeit, entspräche das 23:00 Uhr am Vortag an der Ostküste der USA.

Vergangene Woche gab Nintendo in einem Interview mit dem Wall-Street-Journal bekannt, dass man 2016 keine weiteren Ankündigungen bezüglich der kürzlich vorgestellten Konsole Nintendo Switch tätigen wird (siehe unsere News: Nintendo Switch: Keine offiziellen Infos zu Hardware, Spielen oder dem Region-Lock in diesem Jahr). Nun legte der Hersteller einen konkreten Termin für die nächste Präsentation im kommenden Jahr fest. Auf dem Twitter-Account von Nintendo of America heißt es: „Erfahrt mehr über Nintendos neue Heimspielkonsole bei der Nintendo-Switch-Präsentation, die am 12. Januar 2017 Live übertragen wird.“

Was Nintendo genau zeigen will, wird nicht gesagt, allerdings betonte das Unternehmen erst vor wenigen Tagen, dass noch lange nicht alle Features der Nintendo Switch enthüllt wurden. Derzeit sorgen auch die vom Hersteller angemeldeten Patente, sowie Tweets gewisser Insider für Spekulationen. Unter anderem ist da von 3D-Projektionen die Rede. Die Journalistin Laura Kate Dale, die für ihre guten Quellen bei Nintendo bekannt ist, hat zudem berichtet, dass der rechte Joy-Controller über eine IR-Pointer-Funktion und Gyro Motion verfügen soll. Sie ist sich zudem sicher, dass die Switch sehr wohl mit einem Multitouch-Display ausgestattet ist. Man darf also durchaus gespannt sein, welche Features Nintendo nächstes Jahr noch vorstellen wird.