David Cage: "Im Indie-Sektor gibt es viel mehr Kreativität und Mut"

PS4

Autor und Spielemacher David Cage, der im wahren Leben David De Gruttola heißt, hat mit seinen Spielen wie Fahrenheit oder Heavy Rain viele Fans gefunden, aber auch einige Spieler, die seine rein spielerisch stark reduzierten Werke besonders kritisch sehen. Im Interview mit dem Branchenmagazin Gamesindustry.biz hat sich Cage im Interview zu seinem kommenden Spiel Detroit - Become Human, Indie-Entwicklern, der Bedeutung der Technik in Games und vielen weiteren Themen geäußert.

So wird die Bedeutung der Technik, die man insbesondere in seinem letzten Spiel Beyond - Two Souls als in Teilen herausragend betrachten muss, aus Sicht von Cage bisweilen überbewertet. Die Technologie, so Cage, sei ein Werkzeug und sollte auch nicht mehr als das sein:

Das ist der Stift, mit dem man ein Buch schreibt. Manchmal macht ein guter Stift das Schreiben leichter, aber er schreibt das Buch nicht für dich.

Darüber hinaus äußerte sich Cage auch zur Spielewelt im Allgemeinen. Dabei waren es in letzter Zeit seltener die sogenannten Triple-A-Produktionen der großen Publisher, die ihn am meisten beeindruckt hätten. Viel mehr seien es die kleinen, unabhängigen Studios gewesen:

In der Indie-Welt werden die Menschen von ihrer Leidenschaft angetrieben. Sie scheuen nicht so sehr das Risiko. Sie wagen sich in Bereiche, in die nur sehr wenige Triple-A-Entwickler gehen können. Ich bin deshalb in diesen Tagen mehr an den Indies interessiert, weil dort mehr Kreativität und Mut existiert. Manchmal gehen diese Leute einfach Wagnisse ein, und das ist einfach erfrischend. Das respektiere ich am meisten.

Auch zu seinem aktuellen Projekt Detroit - Become Human, das im Kern auf der Kara-Tech-Demo basiert, die David Cage und sein Studio Quantic Dream auf der GDC 2012 zeigten, hat der französische Spielemacher etwas zu sagen. So sagt Cage, dass Detroit wahrscheinlich zwanzigmal komplexer als alles sei, das er zuvor gemacht hat:

Zum Glück habe ich ein sehr talentiertes Team, das mir dabei hilft, die Spur zu halten und gute neue Ideen zu entwickeln.

Detroit - Become Human soll im kommenden Jahr exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Beim in Paris ansässigen Studio Quantic Dream handelt es sich zwar weiterhin um ein unabhängiges Entwicklerstudio. Allerdings arbeiten David Cages Firma und Sony seit etwa zehn Jahren eng zusammen. Seit dem 2010 veröffentlichten Heavy Rain erschien jedes Spiel des Studios exklusiv für Sony-Plattformen.