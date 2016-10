Microsoft: Windows 10 bekommt "Creators Update" // 3D-Brillen ab $299

Microsoft hat auf seiner gestrigen Consumer-Keynote das nächste Update für Windows 10 angekündigt. Das sogenannte Creators Update setzt den Fokus stark auf 3D und VR/AR, soll im Herbst 2017 veröffentlicht werden und wird für alle Windows-10-Besitzer kostenlos sein.

Neben dem Microsoft-Edge-Browser wird auch Paint umfangreich erweitert. Beide Programme sollen dann zur Erstellung von 3D-Inhalten genutzt werden können. In der 3D-Demo zum Browser wurde in der AR-Demo gezeigt, wie eine Möbelbestellung zukünftig aussehen kann. Dabei hatte der Microsoft-Mitarbeiter auf der Website den zu bestellenden Stuhl einfach per Drag-and-Drop in den 3D-Raum der Bühne gezogen. Dank Augmented Reality wurde dann der Stuhl in 3D und Originalgröße in den Raum gerendert. Ob die Möbelketten jedoch so schnell auf AR-Kataloge umstellen, darf bezweifelt werden.

Microsofts Office Suite wird ebenfalls für 3D angepasst. Alle Microsoft-Apps teilen sich dann einen Pool an erstellten 3D-Modellen. Diese können anwendungsübergreifend bearbeitet und genutzt werden. Damit die Inhalte von den Nutzern auch gesehen werden können, hat sich Microsoft mit einigen namenhaften OEM-Partnern zusammengetan, um 3D-Brillen in den Massenmarkt zu bringen. Dell, HP, Acer und Asus sollen die Brillen bereits ab 299 US-Dollar in die Wohnungen der potentiellen Kunden bringen. Anders als die Konkurrenzprodukte haben die von Microsoft designten Headsets bereits alle benötigten Sensoren zur Orientierung im Raum am Headset selbst verbaut. Der Aufbau von zusätzlicher Hardware, wie die Kameras bei PlayStation VR, kann so vermieden werden. Der Gigant aus Redmond verspricht hier ein einfaches Setup.

In der Vergangenheit hatte Microsoft bereits eine Partnerschaft mit Oculus gestartet. Von der war gestern ebenso wenig zu hören, wie zu möglichen Startterminen für die VR-Hardware. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung haben wir euch unter die News eingebettet. Sobald es Neuigkeiten wie Starttermine oder konkrete Preise für Deutschland gibt, informieren wir euch.