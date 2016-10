Nintendo Switch: Zwei Millionen Einheiten sollen im März 2017 erhältlich sein

andere

Wie Takashi Mochizuki, Chefkorrespondent bei der New York Times, am Morgen des 26. Oktobers 2016 auf seinem Twitter-Account verlautbarte, gab Nintendo auf einer Investorenkonferenz bekannt, dass bis zum Ende dieses Geschäftsjahres (Ende März 2017) zwei Millionen Exemplare der kürzlich enthüllten Konsole Nintendo Switch erhältlich sein werden. Außerdem schreibt er, dass Nintendo laut Präsident Tatsumi Kimishima mit dem Verkauf der neuen Konsole keinen Verlust machen, sondern von Anfang an Gewinn einfahren werde, aber trotzdem den Erwartungen der Kunden zur Preisgestaltung gerecht werden wolle. Auch behauptet er, dass die Verbraucher den Unterschied zwischen dem Nintendo 3DS und Nintendo Switch nach der vollständigen Enthüllung der Konsole erkennen werden. So sei Switch auch kein Ersatz für den Nintendo 3DS und es werden weiterhin Spiele für diesen entwickelt.