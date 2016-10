The Deep Paths - Labyrinth of Andokost: Klassischer Dungeon-Crawler erschienen

PC

Für Freunde von klassischen Dungeon-Crawlern steht seit kurzem The Deep Paths - Labyrinth of Andokost bereit. Der PC-Titel aus der Feder des australischen Entwicklers Steve Jarman versteht sich als modernisierte Hommage der Genre-Klassiker aus den 80ziger und 90ziger Jahren, wie zum Beispiel Dungeon Master, Eye of the Beholder oder Lands of Lore.

Dementsprechend dürft ihr auch das typische Gameplay aus schrittweiser Kerker-Erkundung, spannende Echtzeitkämpfe gegen eine Vielzahl an Monstern sowie das Lösen von diversen Puzzles erwarten. Die Hintergrundgeschichte ist - wie die großen Vorbilder - relativ schlicht ausgefallen: Mit eurer maximal vierköpfigen Heldengruppe gilt es, im Dungeon immer tiefer hinab vorzudringen und einem mächtigen Feind den Garaus zu machen, der die Stadt oberhalb des Dungeons bedroht. Anhand des mehr als siebenminütigen Gameplay-Videos, das unter der News abspielbar bereitsteht, könnt ihr euch einen Eindruck von den Interaktionsmöglichkeiten, den Kämpfen und der 3D-Grafik-Engine des Titels machen. Weitere Impressionen erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

The Deep Paths - Labyrinth of Andokost ist seit dem 26.10. auf Steam für PC zum rabattierten Preis von derzeit 7,19 Euro erhältlich, der zehnprozentige Rabatt gilt noch bis zum 2. November.