Uncharted - Der Film: Neuer Regisseur gefunden

PS3

Eigentlich hätten die Dreharbeiten zum Uncharted-Film bereits Anfang vergangenen Jahres beginnen sollen, doch der ständige Wechsel von Autoren und Regisseuren verzögerte bisher die Pläne. Nachdem Joe Carnahan (Smokin' Aces, The A-Team), der auch die neuste Version des Drehbuchs schrieb und die Regie führen sollte, zuletzt seinen Hut nahm, um an Sonys kommenden Actionstreifen Bad Boys For Life (Bad Boys 3) mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen zu arbeiten, wird nun Shawn Levy Platz auf dem Regiestuhl nehmen.

Levy ist unter anderem für seine Regiearbeit an Filmen wie Real Steel und der Filmreihe Nachts im Museum bekannt. Zudem zeichnete er sich als Regisseur und Produzent für die erste Staffel des in diesem Jahr erschienenen Netflix-Überraschunghits Stranger Things verantwortlich, für den er auch noch bei einigen Folgen der zweiten Staffel als Produzent einspringen wird. Darüber hinaus hat Levy das kommende Arrival produziert. Der Science-Fiction-Film vom Regisseur Denis Villeneuve mit Amy Adams und Jeremy Renner wird hierzulande ab dem 10. November auf der großen Leinwand zu sehen sein.