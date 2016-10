GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x DRM-freie GOG-Version von No Man's Sky

PC PS4

Den Namen von Hello Games' Weltraumspiel No Man's Sky (Test ) dürfte so ziemlicher jeder Spieler schon wenigstens einmal gehört haben. Der mit zahlreichen Vorschusslorbeeren überhäufte Indie-Titel erschien im August dieses Jahres für PlayStation 4 und PC; hat seine Fans, aber wenigstens genauso viele Kritiker gefunden. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an unserer Sonntagsfrage zu No Man's Sky im Erscheinungsmonat hatten das Spiel des unabhängigen britischen Entwicklerstudios rund um Kreativchefnoch nicht gespielt. Zumindest drei davon können das schon sehr bald ändern.In unserer heutigen Blitzaktion könnt ihr nämlich drei Kopien von No Man's Sky für PC gewinnen. Konkret geht es dabei nicht etwa um die Steam-Fassung, sondern um die DRM-freie Version aus CD Projekts Online-Portal GOG.com. Falls ihr gewinnen wollt und bei der Auslosung das notwendige Quentchen Glück habt, könnt ihr also demnächst selbst durch die Weiten der Galaxie reisen, Planeten erkunden, sonderbare Tiere beobachten und vielleicht ja sogar irgendwann das Spielziel erreichen, das Zentrum des Universums.Wenn ihr einen der GOG-Codes für No Man's Sky gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 30. Oktober 2016 um 23:59 Uhr tun. Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet.Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der GOG-Keys an die Gewinner erfolgt am Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!