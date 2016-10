Call of Duty - Infinite Warfare: Live-Action-Trailer zum Infinity-Ward-Shooter

PC XOne PS4

Call of Duty - Infinite Warfare ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Activision hat kürzlich einen neuen Trailer zu Call of Duty - Infinite Warfare (Preview), dem neuen Shooter von Modern Warfare-Entwickler Infinity Ward veröffentlicht. Ähnlich wie im jüngsten Trailer zu Dishonored 2 von Bethesda, handelt es sich allerdings nicht um einen Gameplay-, sondern einen Live-Action-Trailer mit echten Schauspielern.

Ihr könnt euch das knapp zweiminütige Video direkt unter dieser News anschauen. Call of Duty - Infinite Warfare erscheint am 4. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One.