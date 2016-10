Evolve: Entwickler stellt Support ein // Server laufen vorerst weiter

PC XOne PS4

Nachdem 2K Games die PC-Version von Evolve (im Test, Note: 8.5) Anfang Juli noch auf Free-to-play umstellte (siehe auch Evolve: Shooter ab heute auf PC Free-to-play), war zunächst ein Zuwachs bei den Spielerzahlen zu erkennen. Im Monat nach der Änderung auf das Gratis-Modell befanden sich im Durchschnitt mehr als 15.000 Spieler auf den Servern statt zuvor gerade mal 106. Lange sollte das Glück jedoch nicht währen, und so gingen die Zahlen wieder rapide zurück. In den letzten 30 Tagen lag der Spielerdurchschnitt wieder bei nur 1.656.

Der Publisher zieht nun die Konsequenzen und zieht Entwickler Turtle Rock Studios endgültig von dem Projekt ab. Die Folge: Evolve wird ab sofort nicht mehr weiterentwickelt. Die Server sollen allerdings auf unbestimmte Zeit weiterlaufen, nur ist jetzt nicht mehr mit Patches oder gar neuen Inhalten zu rechnen.

In einem Blog-Post wendet sich Turtle Rock Studios noch mal an die Community und bedankt sich bei ihr für die Unterstützung. Man werde Evolve immer im Herzen behalten, allerdings habe man als nicht selbst finanziertes Studio keine Entscheidungsmacht. Trotzdem sei man froh, dass man ein solch riskantes und innovatives Konzept wie Evolve in Angriff nehmen durfte. Darüber hinaus bedankt sich der Entwickler auch bei den damals verantwortlichen Personen bei THQ sowie 2K, die ihr Spiel nach der Schließung von THQ übernommen hatten. Am 27 Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit wird es auf dem offiziellen Twitch-Kanal zudem einen letzten Live-Stream geben.

Wie es mit Turtle Rock Studios weitergeht, ist aktuell noch nicht klar. Jedoch bestätigen sie in dem Blog-Post, dass sie bereits an einem weiteren Projekt arbeiten.