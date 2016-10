Titanfall 2: Die ersten 15 Minuten der Singleplayer-Kampagne im Video

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung von Titanfall 2 (Preview) steht zwar kurz bevor, wer jedoch nicht bis Freitag warten möchte, kann schon mal einen ausführlichen Blick auf die Kampagne des Ego-Shooters werfen. Die US-Kollegen von IGN.com haben auf ihrem YouTube-Kanal ein Gameplay-Video online gestellt, das euch die ersten 15 Minuten aus dem Solo-Abenteuer rund um den Piloten Jack Cooper und den Mech Titan BT-7274 zeigt.

Den Clip könnt ihr euch am Ende dieser Meldung zu Gemüte führen. Es sollte zwar offensichtlich sein, wir sprechen an dieser Stelle aber trotzdem eine Spoiler-Warnung aus. Wer den Anfang des Spiels lieber selbst später ohne Vorkenntnisse erleben will, lässt lieber die Finger vom Play-Button. Titanfall 2 wird am 28. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht.