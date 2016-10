Dishonored 2 & Skyrim Special Edition: Keine Testmuster vor dem Release // Neues Entwicklervideo zu Dishonored 2

PC XOne PS4

Nachdem Bethesda bereits bei Doom (Testnote: 8.5) im Vorfeld keine Testmuster an die Presse verschickte, plant der Publisher auch so beim kommenden Action-Adventure Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Preview), sowie bei der bald erscheinenden The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition zu verfahren. Die Tester werden demnach erst einen Tag vor dem offiziellen Release bedient. In einem Statement auf der offiziellen Homepage heißt es dazu:

Mit den bevorstehenden Veröffentlichungen von Skyrim Special Edition und Dishonored 2 werden wir unsere Politik, Testmuster einen Tag vor dem Release an die Medien zu verschicken, fortsetzen. Während wir weiterhin mit Medien, Streamern und YouTubern zusammenarbeiten und ihre Berichterstattung sowohl vor, als auch nach dem Release unterstützen werden, wollen wir, dass jeder, die Medien mit eingeschlossen, unsere Spiele zur gleichen Zeit erlebt. Wir verstehen, dass einige von euch im Vorfeld die Reviews lesen wollen, um eine Kaufentscheidung treffen zu können und wenn dies der Fall ist, ermutigen wir euch dazu, zu warten, bis eure Lieblingstester ihre Meinungen mit euch teilen.

Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske wird ab dem 11. November für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Um euch die Zeit bis zum Release zu verkürzen, haben die Macher ein neues Entwicklervideo veröffentlicht, das die Protagonistin Emily Kaldwin näher beleuchtet. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition wird übrigens bereits am 28. Oktober, für alle oben erwähnten Plattformen erscheinen.