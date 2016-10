HTC Vive in Conrad Electronic Filialen selber testen

PC andere

Für alle, die sich für das Virtual-Reality-Headset HTC Vive interessieren, das Gerät vor dem Kauf aber lieber selbst ausführlich testen wollen, gibt es hierzulande ab sofort die Möglichkeit, in einigen Conrad Filialen einen Demo-Termin zu buchen. Dort werdet Ihr vom geschulten Personal bei euren ersten Schritten (dank Room Scale kann dies wörtlich genommen werden) in der virtuellen Welt begleitet und könnt bei Gefallen auch gleich ein Exemplar erwerben.

Wir haben für Euch natürlich bereits den Selbstversuch gemacht und dieses Service getestet. Das Buchen über den unten angeführten Link funktionierte einwandfrei. Man darf sich für eine 15 Minuten lange Anspielrunde anmelden. In unserem Fall war diese jedoch deutlich länger, da es keine direkten Folgetermine gab und das Personal einem gern mehr Zeit einräumt.

Vor Ort konnten unter anderem die VR-Demo Star Wars Trials on Tatooine, Nvidias VR Funhouse oder auch das Vive-exklusive Spiel The Lab ausprobiert werden. Soweit bekannt, bietet Conrad Electronic diesen Testservice momentan unter anderem in den folgenden Filialen: