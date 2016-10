The Witch and the Hundred Knight 2 erscheint in Japan am 23. Februar 2017 / Limitierte Versionen ebenfalls angekündigt

PS4

Die japanische Version von The Witch and the Hundred Knight 2 wird am 23. Februar 2017 erscheinen. So lautet die Aussage des Entwicklers Nippon Ichi Software, der seine Verlautbarung allerdings auf den Bereich Japan einschränkte. Das Rollenspiel, das ausschließlich auf der PlayStation 4 gespielt werden kann, wird in der Standard-Version umgerechnet 64 Euro kosten, eine limitierte Fassung kostet etwa 89 Euro. In dem speziellen Bundle sind folgende Extras enthalten:

eine Figur von Gerca

ein 44-Seiten-Artbook

der von Tenpei Sato komponierte Soundtrack

komponierte Soundtrack den Downloadinhalt "Cerca's Sword & Convenient Accessory"

sowie eine Sammelbox

Im Onlineshop von NIS finden sich aber noch weitere Premium-Editionen. Die Zusammensetzung für das 138 Euro teure Nippon1 jp. Shop Premium Set sieht wie folgt aus:

eine Erstauflage der limitierten Edition

ein Hundred-Knight-Plüschtier

ein Wandposter in DIN A2

und drei Anhänger

Das Hundred Knight Plushie Standard Edition Set kostet 94 Euro und beinhaltet:

ein Standard-Exemplar des Spiels

und ein Hundred-Knight-Plüschtier

Zu guter Letzt wird noch das 120 Euro teure Hundred Knight Plushie First-Print Limited Set vorgestellt, in dem ihr das hier vorfindet:

eine Erstauflage der limitierten Edition

sowie ein Hundred-Knight-Plüschtier

Was allerdings nicht erwähnt wurde, ist ein verbindlicher Veröffentlichungstermin für den Westen. Bestätigt ist aber eine Unterstützung der Playstation 4 Pro, damit der Titel durchgehend mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.