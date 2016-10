Mass Effect - Andromeda: Laut Bioware derzeit keine Pläne für eine Nintendo-Switch-Umsetzung

PC XOne PS4

Das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda wird bekanntlich im März des kommenden Jahres und somit im gleichen Monat, wie die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Doch auch wenn der Publisher Electronic Arts offiziell auf der Liste der Nintendo-Partner auftaucht, eine Umsetzung des Spiels für die neue Nintendo-Konsole sollten die Fans zum Launch nicht erwarten, wie der Producer Michael Gamble via Twitter klarstellte.

Auf die Frage hin, ob der Titel vielleicht später für das System erscheint, antwortete Gamble: „Ich kann nicht über die Zukunft sprechen, nur über die aktuellen Pläne“. Ganz ausgeschlossen ist der Release also nicht. Möglicherweise will Electronic Arts hier erst abwarten, wie sich das neue Nintendo-Gerät verkauft. Von den Third-Party-Spielen wurde bisher lediglich Just Dance 2017 von Ubisoft offiziell angekündigt. Bethesda wollte vorerst gar keine Spiele für die Konsole bestätigen (siehe unsere News: Skyrim für Nintendo Switch trotz Trailerszenen nicht bestätigt).