Indiana Jones 5 laut Drehbuchautor ohne Beteiligung von George Lucas

Im März hatte Hollywood-Regisseur Steven Spielberg offiziell bestätigt, dass er an Indiana Jones 5 arbeitet (wir berichteten). Damals hatte Spielberg auch gleich verraten, dass Harrison Ford einmal mehr zu Lederjacke, Hut und Peitsche greifen wird. Zudem gab er an, Indy-Erfinder George Lucas sei als ausführender Produzent am Film beteiligt, der im Jahr 2019 in die Kinos kommen soll.

Wie der Drehbuchautor David Koepp gegenüber dem Webmagazin Collider sagte, ist Lucas allerdings in keinerlei Form an Indiana Jones 5 beteiligt. Koepp, der zuvor als Drehbuchautor schon häufiger mit Spielberg an Filmen wie Jurassic Park und Krieg der Welten zusammenarbeitete oder diese Rolle bei Kinostreifen wie Echoes - Stimmen aus der Zwischenwelt übernahm, schränkte die Aussage mit den Worten "meines Wissens nach" allerdings ein.

Spielberg war im Rahmen der Ankündigung von Indiana Jones 5 auf die Auswirkungen des Verkaufs von Lucasfilm und LucasArts an den Disney-Konzern auf den Film und eine mögliche Beteiligung des Star Wars-Erfinders Lucas angesprochen worden. Der hatte nach der Bestätigung von Lucas' Beteiligung klargestellt, dass er sich gar nicht vorstellen können, einen Indiana-Jones-Film ohne ihn zu machen.