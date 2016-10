Battlefield 1 wird keine "Verlassen"-Funktion vor Beginn der nächsten Runde bekommen

PC XOne PS4

In den Mehrspieler-Partien in Battlefield 1 (im Test) ist es bekanntermaßen aktuell nicht möglich, das Spiel am Ende einer Runde direkt zu verlassen. Stattdessen müssen die Spieler warten, bis die nächste Karte geladen ist, um wieder Zugriff auf den "Beenden"-Button zu haben. Wie der DICE-Entwickler SvartAnka im Reddit-Forum mitteilte, wird sich das wohl auch nicht ändern.

Er sagt lediglich, dass das Battlefield 1 die Spieler besser darüber informieren sollte, was gerade passiert und weshalb die Nutzer den Mehrspieler-Modus nicht verlassen können. Er ist aber zumindest der Meinung, dass DICE versuchen sollte, eine Funktion einzubauen, mit der man das Verlassen des Mehrspieler-Modus sozusagen vorbereiten kann. SvartAnka beschreibt diese Funktion allerdings als "Warteschlange zum Verlassen". Das klingt folglich eher danach, dass das Beenden des Mehrspieler-Modus mit dieser lediglich automatisch nach dem Laden der neuen Map erfolgen würde und nicht etwa am Ende der aktuellen Runde.