Strategie-Podcast 3MA: Interview mit Entwickler Chris Park zu AI War 2

PC

In Folge 372 des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead sprechen Gastgeber Troy Goodfellow und Producer Michael Hermes mit Chris Park von Arcen Games, der gerade eine Kickstarter-Kampagne zu AI War 2, nachfolger zu AI War - Fleet Command am Laufen hat (zur GamersGlobal News zur Kickstarter-Kampagne von AI War 2). Es geht dabei auch um die bisherigen Titel von Arcen Games wie A Valley Without Wind, die Rückkehr zum Strategiegenre und den Fehlschlag ihres 3D-Action-Adventures In Case of Emergency, Release Raptor. Interessant ist auch die Kalkulation, die der Kampagne zu AI War 2 zugrunde liegt und entsprechend diskutiert wird.

Abschließend sprechen Goodfellow, Hermes und Rob Zacny rund 15 Minuten über die Ausrichtugn der Show, begründen die zuletzt erfolgten Unregelmäßigkeiten im Sendebetrieb (u.a. Umzug von Zacny, andere Zeitzone), das gute Feedback zur Folge 371 "After Dark" und die Pläne für die Zukunft. Den Link zu dem insgesamt rund 90-minütigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.