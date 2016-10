Nintendo Switch: Keine Abwärtskompatibilität zu 3DS/WiiU-Datenträgern, Einblick in Patente

Eigentlich wollte Nintendo dieses Jahr keine neuen Informationen zur Switch mehr veröffentlichen, gegenüber der englischsprachigen Website IGN.com gab ein Vertreter Nintendos ein paar Infohappen preis. So bestätigte er, dass es keine Abwärtskompatibilität der physischen Datenträger, also zu 3DS-Modulen oder WiiU-Discs geben. Ebenfalls bestätigte er, dass es keine parallel Nutzung von Handheld-Display und TV geben wird.

Außerdem sind in den Patenten zur Switch einige interessante Informationen verborgen – ob diese überhaupt in der finalen Version berücksichtigt sind oder anders ausgeführt werden, ist natürlich noch offen. Laut den Dokumenten wird in der Switch ein gyroskopischer Sensor (sprich: Bewegungssteuerung), ein Vibrationsmotor, GPS mit Kompass, ein Touchscreen, Bewegungserfassung, Bilderkennung und eine Art Mini-Beamer für Projektion von Bildern gegen eine Wand oder Handfläche verbaut sein.

Die Abbildungen, insbesondere der Controller, lassen aber darauf schließen, dass die Patente nicht in dieser Form für den vorgestellten Switch-Prototypen gelten. Welcher der genannten Funktionen vorhanden sind und welche nicht, bleibt also abzuwarten. Die eine oder andere Überraschung dürfte Nintendo für die Switch sicher noch in Hinterhand haben.