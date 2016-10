Titanfall 2: Launch-Trailer stimmt auf den bevorstehenden Release ein

PC XOne PS4

Schon in wenigen Tagen werden zahlreiche Spieler in die Grenzlande zurückkehren, um in Titanfall 2 (im gamescom-Bericht) eine, hoffentlich spannende, Kampagne rund um den Piloten Jack Cooper und seinen Mech, den Titan BT-7274 zu erleben, oder sich in die Multiplayer-Gefechte gegen andere Spieler zu stürzen. Passend zum nahenden Release hat Respawn Entertainment einen Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf den Titel einstimmen soll.

Der rund zwei Minuten lange Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, wird von einem eigens dafür komponierten Song „Bang Bang, (My Titan Shot Him Down)“ untermalt. Der Song lehnt an Nancy Sinatras Cover-Version des Cher-Klassikers „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“ aus dem Jahre 1966 an und wird von der australischen Sängerin Grace vorgetragen. Titanfall 2 wird ab dem 28. Oktober 2016 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.