PC XOne PS4

Keine Meinung/ Nicht gespielt 76% Sehr gutes Spiel. 9% Absolute Extraklasse! 5% Ganz okay. 4% Bestenfalls Durchschnitt. 3% Eine ziemliche Enttäuschung. 2% Unterirdisch schlecht. 1%

News-Update (Ergebnis):Von jenen Umfrageteilnehmern, die sich bereits eine Meinung zu Dishonored 2 bilden konnten, hält der größte Teil (39,2 Prozent) Dishonored 2 für ein sehr gutes Spiel. Weitere 20,3 Prozent der genannten Umfrageteilnehmenr stufen den Titel gar als Überflieger ein. Bloß okay oder als durchschnittlich empfindet rund ein Viertel das Stealth-Actionspiel ein. Nur 0,9 respektive 0,5 Prozent halten Dishonored 2 für enttäuscht oder unterirdisch schlecht.Ursprüngliche News:Er ist endlich da, Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske, Arkane Studios' Nachfolger zum 2012 veröffentlichen Stealth-Actionspiel Dishonored - Die Maske des Zorns (im Test: Note 8.5 ), das im vergangenen Jahr als „ Definitive Edition “ noch einmal als Komplettpaket für PlayStation 4 und Xbox One in einer remasterten Fassung neu aufgelegt wurde.Aber was heißt eigentlich „endlich“? Denn nicht jeder Spieler von Dishonored 2 ist gänzlich zufrieden mit dem, was das französische Entwicklerstudio, das auch für das für PC und Xbox veröffentlichteoderverantwortlich zeichnet, und Publisher Bethesda hier abgeliefert haben. Andere sind begeistert und loben den Nachfolger in den höchsten Tönen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr eher zu jenen gehört, denen Dishonored 2 gut und vielleicht sogar besser als der erste Teil gefällt, oder doch zu den Spielern, die sich mit dem gemeinsamen Abenteuer von Kaisertochter Emily Kaldwin und dem ehemaligen Leibwächter ihrer Mutter, Corvo Attano, nicht so recht anfreunden können.Ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um das Meinungsbild bezüglich Dishonored 2 zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.