Rayman: Entwickler findet verschollen geglaubte SNES-Version wieder

Das Teaser-Bild zeigt einen Screenshot der PC-Version von Rayman aus dem Jahr 1995.

Seit der Ankündigung eines weiteren Teils von Beyond Good & Evil gibt Entwickler Michel Ancel vermehrt Informationen über frühere Spieleprojekte via Instagram bekannt. Nachdem er bereits vor kurzem Details zur verspäteten Fortsetzung des Action-Adventures postete, scheint er nun einen weiteren Schatz aus der Vergangenheit gehoben zu haben. Konkret geht es um eine seit fast 25 Jahren verschollen geglaubte Version eines frühen Teils von Rayman, dessen Quelltext damals in der Versenkung verschwunden sein soll.

Dabei handelt es sich um einen Prototyp des Spiels, der ursprünglich für das Super Nintendo Entertainment System (im User-Artikel) erscheinen sollte. Nun habe Ancel das Modul wiederentdeckt, das zu seiner Überraschung sogar noch funktioniere. Laut seiner Aussage hätten damals nur vier Personen das Spiel in Aktion gesehen. Daher möchte er seine Entdeckung nun mit der Welt teilen.

Ein weiteres Bild zeigt einen Screenshot der SNES-Version von Rayman, die jedoch weder einen Rückschluss auf den Inhalt noch die Qualität des Projekts zulässt. Dennoch laufe der ein Vierteljahrhundert alte Prototyp im Test mit 60 Frames pro Sekunde, weßhalb Ancel mit einem Augenzwinkern eine mögliche Umsetzung für Nintendo Switch (im Analyse-Video) in Erwägung zieht. Die Fotos des Entwicklers haben wir in den Quellen unter dieser News verlinkt.