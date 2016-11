Ich würde eher Triple-A den Vorzug geben. 47% Ich würde jederzeit Triple-A vorziehen. 23% Ich würde eher Indie den Vorzug geben. 22% Ich würde jederzeit Indie vorziehen. 7%

News-Update (Ergebnis):Müssten sich die Teilnehmer der Umfrage für Triple-A- oder Indie-Spiele entscheiden, so würden sie in der Mehrzahl den Großproduktionen den Vorzug geben. 70 Prozent der Befragten haben sich so entschieden, wobei sich 47 Prozent nicht eindeutig festlegen wollen. Für Indie-Produktionen komplett auf Triple-A verzichten würden hingegen nur 7 Prozent.Ursprüngliche News:Indie-Spiele erfreuen sich einer anhaltend großen Beliebtheit, deren Verkaufszahlen liegen allerdings, wenn man einmal von Ausnahmeerscheinungen wie Mojangs (wenigstens als Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios gestarteten Titels) Minecraft absieht, deutlich unter den oft als Triple-A-Produktion bezeichneten Spielen der großen Publisher. Anders würde es allerdings auch kaum funktionieren. Immerhin steckt hinter den Triple-A-Spielen in den meisten Fällen ein großes Entwicklerteam, das auch entsprechenden Kosten verursacht, während Indie-Spiele teils von Studios mit bloß einer Handvoll Mitarbeiter entwickelt wird.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir jedoch etwas anderes von euch erfahren. Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden, ob es in Zukunft nur noch die sogenannten Triple-A-Produkte wie Grand Theft Auto 5 (im Test: Note 10.0 ), Assassin's Creed Syndicate (im Test: Note 7.5 ) und Deus Ex - Mankind Divided (im Test: Note 8.5 ) geben würde oder ausschließlich Indie-Titel wie Virginia (im Test ), Double Fines Headlander (im Test: Note 7.5 ) oder Playdeads Puzzle-Plattformer Inside (im Test: Note 9.0 ) geben würde. Wie würdet ihr euch entscheiden? Würde ich die Indie-Spiele bevorzugen oder doch lieber mit den hochbudgetierten Produktionen der großen Spielepublisher Vorlieb nehmen?Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.