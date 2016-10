Nintendo Switch: Spiele im Reveal-Trailer liefen angeblich nicht auf Hybrid-Konsole

andere

Am vergangenen Freitag stellte der japanische Hersteller Nintendo seine neue Spielekonsole Nintendo Switch erstmals offiziell im Rahmen eines Trailers vor. Im Video, das ihr euch auf Wunsch noch einmal unter dieser Newsmeldung anschauen könnt, waren auch Szenen aus diversen Spielen wie unter anderem Mario Kart 8, NBA 2K17 oder auch Splatoon zu sehen, die teilweise auch direkt auf dem eingeblendeten TV-Monitor oder dem Bildschirm des mitnehmbaren Bestandteils der Switch zu sehen waren.

Wie der Twitter-Nutzer NWPlayer123, der auch als Schauspieler im Trailer zum Einsatz gekommen sein will, kürzlich aussagte, soll keines der im Trailer vorgestellten Spiele wirklich auf der Nintendo Switch gelaufen sein. Stattdessen habe Nintendo die Spielszenen nachträglich eingefügt. Das würde einen nachvollziehbaren Grund für die Weigerung von Bethesda sorgen, auf eine offizielle Ankündigung des für diesen Freitag für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Startlöchern stehende Special Edition von The Elder Srolls 5 - Skyrim zu verzichten.

Nintendo soll den Umstand des nachträglichen Einfügen der Spielszenen in den Trailer damit begründet haben, dass es in erster Linie darum gegangen sei, den Spielern das Konzept der Nintendo Switch zu demonstrieren. Eine Ausnahme wäre ein solches Vorgehen nicht, was sowohl für Nintendo, aber auch für andere Hersteller gilt. Nintendo selbst hatte bei der WiiU-Ankündigung auf der E3 2013 beispielsweise keine finale Hardware und zu Präsentationszwecken Spielszenen gezeigt, die offenkundig von Xbox 360 oder PS3 stammten.

Allzu viele Details sind über die Trailer-Vorstellung hinaus zur für März 2017 angekündigten Hybrid-Gerät aus stationärer Konsole und Handheld von Nintendo noch nicht bekannt. Das soll sich laut Nintendo auch erst Anfang des kommenden Jahres ändern. Während so einige Spieler gespannt auf den Release und weitere Informationen warten, zeigen sich die Analysten dieser Welt bislang enttäuscht von der Nintendo Switch und trauen dem Gerät nicht zu, das WiiU-Desaster auszuräumen.

Einen konkreten Release-Termin oder Preis für Nintendo Switch gibt es bislang noch nicht.