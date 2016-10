Batman - The Telltale Series: Episode 3 im PSN später // Launch-Trailer

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS MacOS Android

Bereits morgen erscheint mit Neue Weltordnung die dritte von fünf Episoden der ersten Staffel von Batman - The Telltale Series (Test). Das allerdings gilt in Deutschland allerdings nur für die PC-Version sowie die Umsetzungen für Xbox 360 und Xbox One. Im europäischen PSN müssen Käufer des Seasonpasses hingegen zwei Tage länger bis zum 27. Oktober warten.

Darüber hinaus hat Telltale Games zur Einstimmung auf den anstehenden Release einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.